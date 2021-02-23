У планах України від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Російською Федерацією до кінця 2023 року. Українську електромережу хочуть зробити інтегрованою частиною європейської.

Після переговорів з главою міністерства закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба розповів, що з радянських часів українська електромережа – частина єдиної мережі, в якій ще є Білорусь і Росія.

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Плани від'єднання від спільної електромережі

Водночас міністр наголосив, що Україна хоче "відрізатися" від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі.

Ми плануємо це зробити (від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією – 24 канал) до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими",

– зазначив Кулеба.

За його словами, цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом і Литви зокрема.

У відповідь Ландсбергіс висловив занепокоєння Литви у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України. А це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.