Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі: Кулеба пояснив чому

Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
Влада України планує у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До речі Україна знову імпортує електроенергію з Білорусі після тривалої заборони
Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС,
– сказав він.