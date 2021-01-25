Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі: Кулеба пояснив чому

25 січня 2021 , 13:43
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Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.

Навіщо потрібно відокремитися

Влада України планує у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До речі Україна знову імпортує електроенергію з Білорусі після тривалої заборони

Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС,
– сказав він.

Про імпорт енергії та її заборону

  • Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з 1 січня 2021 року.
  • Заборона діяла з квітня 2020 року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії через те, що ці країни не належать до Енергетичного співтовариства.
  • Також були скасовані результати аукціонів за 2020 рік.
  • Кошти, сплачені за пропускну спроможність на анульованих аукціонах, відшкодували.
  • Водночас енергію з Росії наразі не імпортують.