Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі: Кулеба пояснив чому

Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.

Навіщо потрібно відокремитися

Влада України планує у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До речі Україна знову імпортує електроенергію з Білорусі після тривалої заборони

Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС,

– сказав він.

Про імпорт енергії та її заборону