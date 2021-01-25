Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі: Кулеба пояснив чому
Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
Навіщо потрібно відокремитися
Влада України планує у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До речі Україна знову імпортує електроенергію з Білорусі після тривалої заборони
Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС,
– сказав він.
Про імпорт енергії та її заборону
- Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з 1 січня 2021 року.
- Заборона діяла з квітня 2020 року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії через те, що ці країни не належать до Енергетичного співтовариства.
- Також були скасовані результати аукціонів за 2020 рік.
- Кошти, сплачені за пропускну спроможність на анульованих аукціонах, відшкодували.
- Водночас енергію з Росії наразі не імпортують.
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