Українська сторона готова забезпечити додатковий обсяг транзиту газу в Європу. Його проєктні можливості наразі становлять приблизно 145 мільярдів кубометрів.

Про можливості Україні забезпечити додатковий транзит газу повідомив у фейсбуці директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

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Він нагадав, що в контракті "Газпрому" з "Нафтогазом" на 2021 рік передбачене зниження транзиту до із 65 до 40 мільярдів кубометрів.

Спершу для транзиту на 2021 рік забронювали потужності з розрахунку 40 мільярдів кубометрів в рік (113 мільйонів кубометрів щодня), але, ймовірно, цих обсягів недостатньо через проблеми з запуском "Північного потоку – 2" і "Турецького потоку – 2",

– пояснив Макогон.

За його словами, додаткові обсяги транзиту не потребують додаткових міжурядових переговорів.

"Ми регулярно проводимо аукціони на річні, квартальні, місячні і денні потужності – це вимога європейського газового законодавства, яке ми запровадили в Україні", – уточнив він.

Та підсумував, що Україна готова забезпечити додаткові обсяги транзиту для "Газпрому", а також і для інших видобувних компаній з Росії та Середньої Азії.

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Довідка. "Нафтогаз" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС такі: 65 мільярдів кубометрів у 2020 році, по 40 мільярдів кубометрів – наступні 4 роки.