Україна готова прокачати більше російського газу, ніж передбачає контракт, – Оператор ГТС
Українська сторона готова забезпечити додатковий обсяг транзиту газу в Європу. Його проєктні можливості наразі становлять приблизно 145 мільярдів кубометрів.
Про можливості Україні забезпечити додатковий транзит газу повідомив у фейсбуці директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
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Він нагадав, що в контракті "Газпрому" з "Нафтогазом" на 2021 рік передбачене зниження транзиту до із 65 до 40 мільярдів кубометрів.
Спершу для транзиту на 2021 рік забронювали потужності з розрахунку 40 мільярдів кубометрів в рік (113 мільйонів кубометрів щодня), але, ймовірно, цих обсягів недостатньо через проблеми з запуском "Північного потоку – 2" і "Турецького потоку – 2",
– пояснив Макогон.
За його словами, додаткові обсяги транзиту не потребують додаткових міжурядових переговорів.
"Ми регулярно проводимо аукціони на річні, квартальні, місячні і денні потужності – це вимога європейського газового законодавства, яке ми запровадили в Україні", – уточнив він.
Та підсумував, що Україна готова забезпечити додаткові обсяги транзиту для "Газпрому", а також і для інших видобувних компаній з Росії та Середньої Азії.
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