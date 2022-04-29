Президент зазначив, що наша держава розуміє, що таке ринок, і зможе суттєво повпливати на нього. Про це політик повідомив під час зустрічі з журналістами 29 квітня, інформує 24 канал.

Читайте також Наступні півроку діятиме сталий тариф на електроенергію для 80% населення, – Зеленський

Всі усвідомлюють, що ми можемо допомогти іншим європейським країнам. Кому не вистачатиме електричної енергії, то наша генерація дуже допоможе,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер вказав, що поки є технічні складнощі через те, що у нас війна, яка не дозволяє швидко розвиватися. Однак Україна готова реально допомогти багатьом країнам із цим.

Україна планує обмінювати енергію на газ

Президент розповів, що є дефіцит фінансовий на сьогодні. З його слів, десь 5 – 7 мільярдів євро на місяць. Це те, що не вистарчає на заробітні плати і тому нам також потрібна генерація цих грошей.

Зараз програми МВФ, Євросоюзу, якими ми витягнемо цю ситуацію, але потім нам треба торгувати, експортувати. Електрична енергія нам допоможе. Ми з радістю будемо давати можливість не залежати від Росії та давати електроенергію і на взаємних дружніх відносинах можемо отримувати той недостатній для нас об'єм газу з Європи. Давати електроенергію, а отримувати газ. Такі речі плануються,

– додав політик.

Україна готова постачати електроенергію Болгарії

Україна готова підтримати Болгарію та допомогти їй з постачанням електроенергії.

Держави можуть спільно використати можливості, які надає Трансбалканський газопровід, щоб диверсифікувати постачання газу в регіоні.

Взаємодію в енергетичній сфері обговорили Володимир Зеленський і прем'єр Болгарії.

До слова – спільний брифінг президента України та прем'єра Болгарії: дивіться відео