Україна готова об’єднатися з європейською енергосистемою, – Міненерго

Україна планує інтегрувати Об'єднану енергосистему в європейську енергомережу ENTSO-E до 2023 року. За словами міністра енергетики, Германа Галущенка, наша інфраструктура уже готова до цього процесу.

Уже в 2022 році українські енергосистеми розпочнуть тестову роботу в режимі ізоляції, щоб потім синхронізуватися з європейською енергомережею.

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Українська енергосистема в хорошому стані

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що під час об'єднання з європейською енергосистемою, українська мережа не потребуватиме значних вкладів для вдосконалення та налагодження роботи. Тобто, енергомережа України в хорошому стані та на високому рівні.

На думку міністра енергетики Германа Галущенка, Україна повністю готова до цього процесу.

Технічно Україна пройшла цей шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою,

– заявив міністр.

Приєднання до мережі ENTSO-E є одним із важливих аспектів інтеграції енергетичного ринку України в ЄС. Крім того, синхронізація з європейською енергосистемою підвищить стабільність енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів в 36 країнах Європи.