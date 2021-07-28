Україна готова до отримання траншу від МВФ, – Зеленський
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Саме тому держава готова до отримання чергового траншу.
Про це глава держави розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30". За його словами, Україна вже розпочала низку головних реформ.
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Зеленський проведе перемовини
Президент зазначив, що 28 липня проведе телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Усі важливі реформи, які їй обіцяли виконати в Україні, вже розпочали та проголосували.
Мовиться про земельну, банківську та судову реформи. Також це стосується Служби безпеки України.
Вважаю, що ми готові до отримання траншу,
– наголосив президент.
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Транш МВФ: останні новини
- Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна та МВФ досягли домовленостей в антикорупційних питаннях. Уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш у 700 мільйонів доларів.
- Під час візиту міністра фінансів Сергія Марченка до США, у МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питань.
- Зеленський у червні прокоментував ймовірність отримання траншу. Тоді він заявив, що держава виконає свої обіцянки для його отримання, проте й без траншу українці "будуть жити".