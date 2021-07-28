Україна готова до отримання траншу від МВФ, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Саме тому держава готова до отримання чергового траншу.

Про це глава держави розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30". За його словами, Україна вже розпочала низку головних реформ.

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Зеленський проведе перемовини

Президент зазначив, що 28 липня проведе телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Усі важливі реформи, які їй обіцяли виконати в Україні, вже розпочали та проголосували.

Мовиться про земельну, банківську та судову реформи. Також це стосується Служби безпеки України.

Вважаю, що ми готові до отримання траншу,

– наголосив президент.

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