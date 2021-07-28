Про це глава держави розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30". За його словами, Україна вже розпочала низку головних реформ.

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Зеленський проведе перемовини

Президент зазначив, що 28 липня проведе телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Усі важливі реформи, які їй обіцяли виконати в Україні, вже розпочали та проголосували.

Мовиться про земельну, банківську та судову реформи. Також це стосується Служби безпеки України.

Вважаю, що ми готові до отримання траншу,

– наголосив президент.

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