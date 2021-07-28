Про це глава держави розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30". За його словами, Україна вже розпочала низку головних реформ.
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Зеленський проведе перемовини
Президент зазначив, що 28 липня проведе телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Усі важливі реформи, які їй обіцяли виконати в Україні, вже розпочали та проголосували.
Мовиться про земельну, банківську та судову реформи. Також це стосується Служби безпеки України.
Вважаю, що ми готові до отримання траншу,
– наголосив президент.
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Транш МВФ: останні новини
- Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна та МВФ досягли домовленостей в антикорупційних питаннях. Уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш у 700 мільйонів доларів.
- Під час візиту міністра фінансів Сергія Марченка до США, у МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питань.
- Зеленський у червні прокоментував ймовірність отримання траншу. Тоді він заявив, що держава виконає свої обіцянки для його отримання, проте й без траншу українці "будуть жити".