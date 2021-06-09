Україна допоможе Судану погасити прострочену заборгованість перед МВФ

Кабінет міністрів України, під час засідання 9 червня, схвалив проєкт листа до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з приводу надання фінансової допомоги Республіці Судан. Оскільки, це єдина нині країна, що має прострочену заборгованість перед МВФ.

Як відбуватиметься погашення заборгованості

Погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися внаслідок використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках, а саме:

Спеціального страхового рахунку (SCA-1) та адміністративного рахунку відстрочених зборів, шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ) із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1.

Внаслідок додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.

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Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Дані з Вікіпедії Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Чому Україна вирішила допомогти Судану

Пропозицію щодо підтримки ініціативи МВФ, стосовно списання боргу Судану узгодили Міністерство розвитку економіки, Міністерство юстиції та Нацбанк. Однак, Міністерство закордонних справ у листі від 19 квітня 2021 року повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру.

Необхідно зазначити, що ініціатива щодо Судану є аналогічною тим ініціативам, які були реалізовані у 2008 році стосовно Ліберії та у 2020 році стосовно Сомалі,

– йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Зауважимо, що Судан – остання країна, яка станом на сьогодні має прострочену заборгованість перед МВФ та може брати участь у зазначеній Ініціативі.

Яку суму допоможе погасити Україна

Списання боргу Судану відбудеться у пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 мільйона СПЗ, що дорівнює близько 6 мільйонів доларів. Решта коштів у розмірі близько 12,5 мільйонів СПЗ будуть зараховані на рахунок України в СПЗ, які надалі будуть використані для погашення відсотків за кредитами МВФ.

Поточний обсяг коштів України зараз на рахунку в МВФ становить 16,74 мільйона СПЗ, що дорівнює близько 23,9 мільйона доларів.