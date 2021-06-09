Як відбуватиметься погашення заборгованості
Погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися внаслідок використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках, а саме:
- Спеціального страхового рахунку (SCA-1) та адміністративного рахунку відстрочених зборів, шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ) із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1.
- Внаслідок додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.
Варто ознайомитись Депутати запропонували реструктуризувати держборг України перед МВФ
Що таке СПЗСпеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.
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Чому Україна вирішила допомогти Судану
Пропозицію щодо підтримки ініціативи МВФ, стосовно списання боргу Судану узгодили Міністерство розвитку економіки, Міністерство юстиції та Нацбанк. Однак, Міністерство закордонних справ у листі від 19 квітня 2021 року повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру.
Необхідно зазначити, що ініціатива щодо Судану є аналогічною тим ініціативам, які були реалізовані у 2008 році стосовно Ліберії та у 2020 році стосовно Сомалі,
– йдеться у пояснювальній записці до проєкту.
Зауважимо, що Судан – остання країна, яка станом на сьогодні має прострочену заборгованість перед МВФ та може брати участь у зазначеній Ініціативі.
Яку суму допоможе погасити Україна
Списання боргу Судану відбудеться у пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 мільйона СПЗ, що дорівнює близько 6 мільйонів доларів. Решта коштів у розмірі близько 12,5 мільйонів СПЗ будуть зараховані на рахунок України в СПЗ, які надалі будуть використані для погашення відсотків за кредитами МВФ.