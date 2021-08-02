Україна до опалювального сезону готова: запаси газу в ПСГ досягли планового рівня

2 серпня 2021 , 13:15
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Джерело:

НАК "Нафтогаз України"

Плановий обсяг запасу газу досягнуто за два з половиною місяці до початку опалювального сезону, про це повідомила компанія "Нафтогаз". Станом на початок серпня він склав 17 мільярдів кубометрів.

Газосховища "Нафтогазу"

На початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається газ, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам, розповіли у "Нафтогазі". Нині його кількість складає 3,9 мільярда кубометрів газу.

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Нагадаємо, що згідно з планом Кабміну, станом на середину жовтня запас природного газу повинен був становити щонайменше 17 мільярдів кубометрів

Плани "Нафтогазу"

У держкомпанії розраховують, як розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон.

Зі свого боку Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими,
– поділився Вітренко.

Зверніть увагу! Оператором мережі газосховищ України є АТ "Укртрансгаз", яке входить до структури корпоративного управління НАК "Нафтогаз України".

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Вітчизняна мережа підземних сховищ газу об’єднує 12 об’єктів загальною місткістю 31 мільярдів кубометрів газу:

  • Більче-Волицько-Угерське ПСГ – 17,05 мільярдів кубометрів газу;
  • Угерське – 1,9 мільярда кубометрів газу;
  • Дашавське – 2,15 мільярда кубометрів газу;
  • Опарське – 1,92 мільярда кубометрів газу;
  • Богородчанське – 2,3 мільярда кубометрів газу;
  • Червонопартизанське – 1,5 мільярдів кубометрів газу;
  • Солохівське – 1,3 мільярда кубометрів газу;
  • Олишівське – 0,31 мільярда кубометрів газу;
  • Пролетарське – 1 мільярдів кубометрів газу;
  • Кегичівське – 0,7 мільярда кубометрів газу;
  • Краснопопівське – 0,42 мільярда кубометрів газу;
  • Вергунське – 0,4 мільярда кубометрів газу.
Автор: Дар'я Вереньова