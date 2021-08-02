Газосховища "Нафтогазу"

На початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається газ, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам, розповіли у "Нафтогазі". Нині його кількість складає 3,9 мільярда кубометрів газу.

Варто прочитати Ціна на газ в Україні може знизитися: Вітренко назвав умову

Нагадаємо, що згідно з планом Кабміну, станом на середину жовтня запас природного газу повинен був становити щонайменше 17 мільярдів кубометрів.

Плани "Нафтогазу"

У держкомпанії розраховують, як розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон.

Зі свого боку Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими,

– поділився Вітренко.

Зверніть увагу! Оператором мережі газосховищ України є АТ "Укртрансгаз", яке входить до структури корпоративного управління НАК "Нафтогаз України".

Читайте також Ціна на газ в Європі продовжили зростати й досягли нового піку

Вітчизняна мережа підземних сховищ газу об’єднує 12 об’єктів загальною місткістю 31 мільярдів кубометрів газу: