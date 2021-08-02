Газосховища "Нафтогазу"
На початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається газ, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам, розповіли у "Нафтогазі". Нині його кількість складає 3,9 мільярда кубометрів газу.
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Плани "Нафтогазу"
У держкомпанії розраховують, як розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон.
Зі свого боку Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими,
– поділився Вітренко.
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Вітчизняна мережа підземних сховищ газу об’єднує 12 об’єктів загальною місткістю 31 мільярдів кубометрів газу:
- Більче-Волицько-Угерське ПСГ – 17,05 мільярдів кубометрів газу;
- Угерське – 1,9 мільярда кубометрів газу;
- Дашавське – 2,15 мільярда кубометрів газу;
- Опарське – 1,92 мільярда кубометрів газу;
- Богородчанське – 2,3 мільярда кубометрів газу;
- Червонопартизанське – 1,5 мільярдів кубометрів газу;
- Солохівське – 1,3 мільярда кубометрів газу;
- Олишівське – 0,31 мільярда кубометрів газу;
- Пролетарське – 1 мільярдів кубометрів газу;
- Кегичівське – 0,7 мільярда кубометрів газу;
- Краснопопівське – 0,42 мільярда кубометрів газу;
- Вергунське – 0,4 мільярда кубометрів газу.