Відсьогодні Україна може експортувати електроенергію на ринок ЄС

Починаючи з 30 червня, Україна зможе експортувати електроенергію на ринок ЄС. Це дозволить нашій країні збільшити надходження до бюджету під час агресії Росії.

Радісну новину повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона пояснила, що водночас це стане додатковим джерелом електроенергії для ЄС.

Важливо ЄС може скороти енергозалежність від Росії швидше, – прем'єр Італії

Фон дер Ляєн наголосила, що від цієї ситуації виграють обидві сторони.

Дуже рада повідомити, що від сьогодні Україна може експортувати електроенергію на ринок ЄС. Це стане додатковим джерелом електроенергії для Євросоюзу. І дуже потрібними надходженням для України,

– написала вона.

Зауважимо, що це дозволить покращити Україні економічну інтеграцію в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми. А також посилить конкуренцію, можливості для експорту. З'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн.

Що цьому передувало

Раніше Володимир Зеленський заявив, що атомна генерація України дуже велика. За його словами, ми зможемо продавати електроенергію за нормальними цінами, а не штучними для якогось заробітку. Президент розповів, що наразі існує фінансовий дефіцит. З його слів, він складає приблизно 5 – 7 мільярдів євро на місяць. Це те, що не вистарчає на заробітні плати.

"Зараз є програми МВФ, Євросоюзу, якими ми витягнемо цю ситуацію, але потім нам треба торгувати, експортувати. Електрична енергія нам допоможе. Ми з радістю будемо давати можливість не залежати від Росії та давати електроенергію і на взаємних дружніх відносинах можемо отримувати той недостатній для нас об'єм газу з Європи. Давати електроенергію, а отримувати газ. Такі речі плануються", – додав політик.

Україна стала кандидатом в ЄС: скільки ще займе часу вступ до Євросоюзу – дивіться відео