Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, що через три місяці після отримання нашою державою енергетичного безвізу вдалось розпочати експорт вітчизняної електроенергії до країн Європи.

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Експортують електроенергію через Румунію

Денис Шмигаль зауважив, що 30 червня о 01:00 експорт електроенергії з України розпочався. Її транспортують у напрямку Румунії, звідки вона вже потрапить до інших європейських держав. Наразі мовиться про те, що початковий обсяг складатиме 100 мегаватів.

Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 мільйонів гривень на продажі доступу до міждержавного перетину,

– підкреслив Шмигаль.

Україна може заробляти по 70 мільярдів гривень щорічно

Він зауважив, що в України неабиякий потенціал. Наша держава здатна експортувати до 2,5 гігавата електроенергії. А це означає, що щороку, якщо вдасться вийти на такі потужності, до бюджету надходитимуть 70 мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр зауважив, що усе це позитивно вплине на інвестиції у цю галузь. Ясна річ, про них можна буде говорити після перемоги у війні, розв'язаній Росією. Крім того, ми зможемо провести модернізацію носіїв, щоб відповідати європейським стандартам.

Денис Шмигаль переконаний, що енергетика має всі шанси стати один із драйверів відновлення української економіки. Адже вона вже допомогла нам робити кроки назустріч євроінтеграції.

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