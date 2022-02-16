Доведемо собі та Європі, що можемо самостійно забезпечувати енергонезалежність

Така подія стане знаковою для України. Про це міністерка економіки заявила під час марафону єднання, пише 24 канал.

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Найближчим часом Україну чекає знакова подія – ми проведемо тест на енергетичну незалежність. Україна на 3 дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі. Так ми доведемо собі та Європі, що здатні самостійно забезпечувати енергонезалежність,

– наголосила Свириденко.

Вона також розповіла про ситуацію в економіці. За словами міністерки, тривожні новини почали поширювати не лише у січні, а ще до початку опалювального сезону. Тоді всі експерти лякали можливими відключеннями енергетики.

"Але ми не тільки витримали, ми маємо історичну подію – у нас 15 блоків електростанції працюють на повну потужність та забезпечують енергетичну стійкість нашої держави", – зазначила очільниця Мінекономіки.

Вона додала, що запаси вугілля становлять понад 1 мільйон тонн. Це вдвічі більше, ніж було минулого року.

Крім того, в газосховищах України є 10,7 мільярда кубометрів природного газу. Тому цей опалювальний сезон ми проходимо "спокійно та виважено".

"Негативні сподівання експертів не виправдалися", – наголосила Свириденко.

Що відомо про марафон єднання

Західні ЗМІ писали, що 16 лютого Росія нападе на Україну. Вони навіть називали конкретну годину.

Аби зменшити тривогу населення, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення у цей день Дня єднання. Він важливий для того, що показати ворогу, що українці сильний та єдиний народ, який готовий захищати свою землю.

О 8 годині ранку розпочався марафон єднання, у якому взяли участь політики та мешканці різних міст України.

Крім того, у цей день відбудуться різні урочистості. Зокрема заплановане підняття зарплати для військових.

Цікаво, що після того, як ніякого вторгнення в Україну вночі не сталося, ЗМІ відредагували свою статтю.

Дивіться відео з марафону єднання: