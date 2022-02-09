Україна збільшила товарообіг з Росією у 2021 році

У 2021 році обіг зовнішньої торгівлі між Україною та Росією становив 12,3 мільярда доларів. У порівнянні з 2020 роком він збільшився на 22,8%.

Про це свідчать дані російської федеральної митної служби. Однак, згідно з показниками української Державної митної служби, зростання торгівлі між країнами становило майже 39%.

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Розбіжності пояснюються тим, що Росія вважає торгівлю з тимчасово окупованими територіями України як торгівлю з нашою державою. Українська митниця даних про торгівлю між ОРДЛО та країною-агресором у свою статистику не включає та навіть не володіє цією інформацією.

Поставки з Росії, за даними росіян, зросли майже на 29%, до 8,1 мільярда доларів. Поставки з України – на 12,5%, до 4,2 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі товарами для України становило майже 3,9 мільярда доларів.

За даними української митниці, загальний товарообіг становив 10,1 мільярда доларів: постачання російських товарів до України – 6,65 мільярда, українських до Росії – 3,44 мільярда.

Негативне сальдо торгівлі товарами для України митниця визначила в 3,21 мільярда доларів.

Детальніше про експорт

Найбільше 2021 року з Росії в Україну було поставлено енергоносіїв – на 4 мільярди доларів. До цієї цифри входять:

закупівлі вугілля – 1,55 мільярда доларів, зростання у 1,5 раза;

готових нафтопродуктів (в основному дизельне паливо) – 1,24 мільярда доларів;

скрапленого газу – 960 мільйонів доларів (зростання у 3,5 раза);

коксу – 230 мільйонів (зростання у 6,2 раза).

Газ та ядерне паливо Україна у 2021 році в Росії не купувала. Далі у списку йдуть аміак, поліетилен та поліпропілен, скло, розчинники, пластмаса, холодильники та пральні машини.

Головною позицією українського експорту до Росії у 2021 році з великим відривом став глинозем. Його з заводу, що належить "Русалу" в Миколаєві, поставили на 626 мільйонів доларів.

Ще п'ять позицій у ТОП-10 експорту до Росії зайняла металопродукція на загальну суму 791 мільйон доларів. На 77 мільйонів було поставлено помп для рідин, на 61 мільйон – пакувальних виробів із пластмаси, на 46 мільйонів – керамічної плитки.