З 1 січня 2021 року Україна скасувала мито на ввезення вин. Сталося це у межах зобов'язання по економічній частині асоціації з Євросоюзом.

Донедавна мито на ввезення вина з ЄС складало 0,3 – 0,4 євро за літр. Про це повідомляє AgroPolit.com.

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За даними Держстату, в Україні ввезли винної продукції на 146,7 мільйона, водночас Україна експортувала своєї продукції на 11,9 мільйона доларів. У першому півріччі 2020 року Україна експортувала вина на 6,1 мільйона доларів, а імпорт становив 67,9 мільйона доларів.

Куди експортує Україна

Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили продукції на 1,3 мільйона доларів.

Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина, куди експортували вина на 1 мільйон доларів.

Які переваги та недоліки скасування мита

Зменшення чи скасування мита руйнує бар'єри для продукції. Це дозволяє експортувати свою продукцію в інші країни й зберігати конкурентоспроможну ціну.

Якщо говорити конкретно про Україну, то на прилавках наших магазинів з'явиться більше закордонних виробників вин. А от чи витримають вітчизняні виробники конкуренцію – питання залишається відкритим.