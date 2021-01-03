Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС
З 1 січня 2021 року Україна скасувала мито на ввезення вин. Сталося це у межах зобов'язання по економічній частині асоціації з Євросоюзом.
Донедавна мито на ввезення вина з ЄС складало 0,3 – 0,4 євро за літр. Про це повідомляє AgroPolit.com.
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За даними Держстату, в Україні ввезли винної продукції на 146,7 мільйона, водночас Україна експортувала своєї продукції на 11,9 мільйона доларів. У першому півріччі 2020 року Україна експортувала вина на 6,1 мільйона доларів, а імпорт становив 67,9 мільйона доларів.
Куди експортує Україна
- Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили продукції на 1,3 мільйона доларів.
- Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина, куди експортували вина на 1 мільйон доларів.
Які переваги та недоліки скасування мита
Зменшення чи скасування мита руйнує бар'єри для продукції. Це дозволяє експортувати свою продукцію в інші країни й зберігати конкурентоспроможну ціну.
Якщо говорити конкретно про Україну, то на прилавках наших магазинів з'явиться більше закордонних виробників вин. А от чи витримають вітчизняні виробники конкуренцію – питання залишається відкритим.
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