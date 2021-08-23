Україна наносить себе на модну мапу світу: що слід знати про Ukrainian Fashion Week

Починаючи з 1997 року Україна стала невіддільною частиною світової fashion-індустрії, адже на її теренах пройшов перший Тиждень моди. Нині багато впливових медійних особистостей – прихильники українських дизайнерів, котрі починали свій шлях з Ukrainian Fashion Week. Тому Fashion 24 вирішив з'ясувати, як відбувався перший показ та, що чекати поціновувачам модної індустрії у цьому сезоні.

"Подарунок від Сергія Бизова"

Одна зі співзасновників Ukrainian Fashion Week (UFW) – Ірина Данилевська, неодноразово ділились зі ЗМІ історією, як дизайнер Сергій Бизов не встиг купити подарунок їй до дня народження й подарував ідею організувати в Україні тиждень прет-а-порте, як в Парижі.

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Історія створення UFW

UFW став першим тижнем прет-а-порте на теренах Східної Європи. Починаючи з 1997 року fashion-захід проходить двічі на рік й повністю відповідає стандартам показів прет-а-порте. Як заявляють організатори у дописі на своїй сторінці в інстаграм, "незважаючи на будь-які політичні чи економічні ситуації у світі або країні, ми не пропускали жоден сезон".

Засновниками першого UFW був журнал "Єва", головним редактором якого на той час була Ірина Данилевська, Будинок моди "Сергій Бизов", котрий "подарував ідею створення UFW" та РІА "Янко".

Нанести Україну на модну мапу світу – мета UFW, розповідає Ірина Данилевська виданню ELLE UA. Адже ще в 1995 році досить розповсюдженим було явище, коли клієнт міг попросити українського дизайнера нашити лейбл "Made in Italy" попри те, що виріб їм дуже подобався. З огляду на те, що нині речі від українських дизайнерів вдягають Леді Гага, Діта фон Тіз, Тильда Суинтон та інші медійні особистості, UFW впевнено прямує до поставленої мети.

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Ірина Данилевська – співзасновниця та голова оргкомітету UFW / Фото FWD

З січня 2006 року співзасновниками UFW є Ірина Данилевська та Олександр Соколовський.

Перший Тиждень моди в Україні

Для того, щоб дізнатись правила проведення тижнів прет-а-порте й перший Тиждень моди в Україні пройшов згідно зі світовими стандартами, організатори вирішили надіслати факс в Париж. У листі вони просили розповісти правила проведення подібного заходу, розповідає генеральний продюсер UFW Володимир Нечипорук.

І дай Боже здоров'я тій людині в палаті високої моди в Парижі, яка не полінувалася відправити в якусь невідому Україну положення про тиждень прет-а-порте,

– додає Нечипорук.

Перший Тиждень моди в Україні пройшов під назвою Український тиждень прет-а-порте "Сезони моди". "Давати власні назви було модно в 90-ті, та у 2006 році ми обрали основною назвою саме англійську – Ukrainian Fashion Week", – поділилась в одному з інтерв'ю пані Данилевська.

Одяг українських дизайнерів у 1997 році / Колаж 24 каналу

Незвичним та навіть дещо революційним для України, під час UFW у 1997 році було те, що глядачів по-новому розсадили з обох боків подіуму знизу. Тоді як до UFW звичнішим для них було дивитись покази зверху.

Нині всі поціновувачі моди звикли, що UFW традиційно проходить у Мистецькому Арсеналі, однак у 1997 році він відбувся у Будинку актора у Києві. UFW проводиться двічі на рік – у лютому та вересні, а згодом починаються тижні моди "великої четвірки" (Fashion Week у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі).

Пані Данилевська розповіла виданню BBC Україна, що якщо порівнювати формат UFW із "великою четвіркою", то найбільше її дітище схоже на London Fashion Week.

Фото з перших показів UFW / Колаж 24 каналу

Осінній UFW 2021: що слід знати

До речі, в Україні проходить три тижні моди: Ukrainian Fashion Week та Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, які проходять у Києві та Lviv Fashion Week – у Львові.

49 UFW пройде, як і завжди, у Мистецькому Арсеналі з 2 по 5 вересня з концепцією поза сезонності – NO SEASON. Цю концепцію організатори UFW оголосили ще кілька сезонів тому, з огляду на пандемію COVID-19 та зміни у світовій fashion-індустрії, тим самим започаткував phygital-формат проведення заходу.

Організатори UFW підкреслюють, що пріоритетними напрямками Ukrainian Fashion Week залишаються: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та кроссекторальність.

Не подіумом єдині

У рамках UFW No Season 2021 відбудуться цьогоріч не лише покази дизайнерів, а й саміт, виставка, спецподії та різні цікаві проєкти. Вони охоплюють лекції, під час яких спікери звертатимуть увагу гостей на актуальні проблеми та важливі події у fashion-середовищі.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit пройде у рамках UFW вже в четверте. Він буде присвячений розвитку сталої моди в Україні, а головною темою стане циркулярна мода.

пройде у рамках UFW вже в четверте. Він буде присвячений розвитку сталої моди в Україні, а головною темою стане циркулярна мода. New Generation of Fashion – це проєкт Української Ради Моди, що дає можливість молодим дизайнерам перейняти досвід вже авторитетних дизайнерів. Як результат ефективної та важливої місії проєкту, цьогоріч 16 молодих дизайнерів включені до офіційної програми UFW No Season 2021 й покажуть свої колекції на головному fashion-подіумі країни.

– це проєкт Української Ради Моди, що дає можливість молодим дизайнерам перейняти досвід вже авторитетних дизайнерів. Як результат ефективної та важливої місії проєкту, цьогоріч 16 молодих дизайнерів включені до офіційної програми UFW No Season 2021 й покажуть свої колекції на головному fashion-подіумі країни. NFT Art Exhibition – виставка сучасного криптоарту, для участі у якій оберуть 30 художників, а згодом сформують шортлист із 7 персон, яким запропонують створити NFT у колаборації з відомими українськими дизайнерами. Продовження цієї співпраці гості зможуть спостерігати вже у лютому.

Соціальний бік UFW

Варто додати, що UFW привертає увагу й до важливих соціальних аспектів. Так, починаючи з 2011 року, серед волонтерів UFW працюють й люди з інвалідністю, а у 2016 році одним з героїв проєкту Ukrainian battle of tailors був ветеран АТО з проєкту "Переможці". Того ж року, під час показу дизайнера Софії Русинович, що мав назву "Я машина", на подіум вийшов ветеран АТО. Обидва ветерани пережили ампутацію.

Показ дизайнера Софії Русинович "Я машина" / Фото ТСН

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Покази, що запам'ятались UFW

Під час 48 Українських тижнів моди відбувалось чимало яскравих показів та дефіле. Без перебільшень гості завжди чекають показу українського дизайнера Жана Гріцфельда. Цьогоріч бренд Jean Gritsfeldt відзначає своє 10-річчя в честь чого вже відбувся червневий показ, під час якого дизайнер переніс своїх гостей у барвисту Каппадокію.

Колекцію "Frozen Star", котру дизайнер представив узимку в рамках UFW 2018, була натхненна красою льоду, північного сяйва та айсбергів, а моделі граційно дефілювали перед гостями на ковзанах.

Показ колекції "Frozen Star" Жана Гріцфельда / Фото Jean Gritsfeldt

UFW 2019 запам'ятався гостям показом у центральному РАЦСі Києва, де талановитий дизайнер презентував колекцію під символічною назвою "Hirko!".

Показ колекції "Hirko!" Жана Гріцфельда / Фото viva.ua

Показ інших колекцій Жана Гріцфельда відбувались, наприклад, на боксерському ринзі, арені цирку, в аеропорті Бориспіль, у закинутому автобусному парку тощо.

Бренд LAKE теж свого часу здивував глядачів, запросивши їх на майданчик ЦУМу, котрий саме реставрували, а запрошенням на показ слугували каски будівельників. Показ бренду LAKE в ЦУМі у рамках UFW / Фото НВ

Говорячи про покази, котрі варті уваги, звісно важко не згадати українського дизайнера Олександра Залевського. Тож якщо ви почуєте тривожну музику, або ж побачите на подіумі кружляючих клоунів чи балерин, то вочевидь ви один з тих щасливчиків, кому вдалось потрапити на показ до епатажного дизайнера. Колекція, котру дизайнер присвятив роботам скандального австрійського художника Густава Клімта / Фото Liga

Однак, за 48 Українських тижнів моди вражали не лише дизайнери, але й гості заходу, як от, наприклад Періс Хілтон, котра у 2011 році приїхала на UFW на запрошення бізнесмена Олександра Онищенка.

Варте уваги Андре Тан представив ексклюзивну колекцію суконь та блуз до 30-річчя Незалежності України: фото

Періс Хілтон та Андре Тан на Ukrainian Fashion Week / Фото Getty Images