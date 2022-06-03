Ухвалили рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною

У межах підготовки до опалювального сезону Уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

Ціна буде зафіксована на рівні 7 400 гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3 червня.

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Для чого потрібна фіксована ціна на газ

Денис Шмигаль заявив, що фіксована ціна не дасть можливість місцевій владі підвищувати тарифи для людей. Глава Уряду вже доручив профільним міністерствам з місцевою владою впродовж місяця підготувати плани проходження опалювального сезону у деокупованих містах і селищах.

Також прем'єр-міністр зауважив, що держава зацікавлена в поверненні українців додому. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови.

Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 мільйона українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Вся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі – на трьох із п'яти водонасосних станціях. Уряд виділив 150 мільйонів гривень, аби максимально швидко розв'язати цю проблему,

– розповів очільник Уряду.

Також водопостачання та водовідведення вже відновили в Ірпіні, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Наразі там розпочинають ремонт котелень. За словами Шмигаля, якщо є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, на місця виїжджають міністри.

В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження

Наразі у чотирьох регіонах зафіксували 35 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. Майже 75% з цих 35 тисяч розташовані на Київщині.

У Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині наразі важко провести точне оцінювання, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються.

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