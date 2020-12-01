Конфлікт у ЄС: Угорщину та Польщу звинуватили у блокуванні антикризового бюджету
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Угорщина та Польща блокують антикризовий бюджет ЄС. Будапешту та Варшаві порадили звернутись до суду, якщо вони сумніваються у справедливому розподілі коштів.
У двох країн – сумніви щодо розподілу бюджету
Фон дер Ляєн вважає, що від позиції двох країн страждають мільйони європейців. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Це цікаво Європа після епохи Трампа: Франція знов "воює" з Німеччиною
Дві держави-члени висловили сумніви. У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості розподілу коштів. Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це,
– наголосила голова Єврокомісії.
Фон дер Ляєн зазначила, що механізм розподілу грошей з бюджету – справедливий. Тим країнам, що мають сумніви у цьому, вона порадила звернутись до суду ЄС у Люксембурзі.
Що відомо про позицію Польщі та Угорщини щодо бюджету
Розмір союзного бюджету – 1,82 трильйона євро. Його основне призначення – заходи для подолання коронавірусної кризи. Польща та Угорщина виступили проти механізму розподілу коштів. Адже тепер Єврокомісія зможе блокувати переведення грошей тим країнам, яких звинуватили у порушенні принципу верховенства права.
Що кажуть про ситуацію у Польщі?Раніше глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що існує небезпека розпаду Європи – саме через антикризовий бюджет. На думку Моравецького, новий механізм розподілу коштів – політично вмотивований.
Поділитися новиною