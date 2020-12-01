Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Угорщина та Польща блокують антикризовий бюджет ЄС. Будапешту та Варшаві порадили звернутись до суду, якщо вони сумніваються у справедливому розподілі коштів.

У двох країн – сумніви щодо розподілу бюджету

Фон дер Ляєн вважає, що від позиції двох країн страждають мільйони європейців. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Дві держави-члени висловили сумніви. У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості розподілу коштів. Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це,

– наголосила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що механізм розподілу грошей з бюджету – справедливий. Тим країнам, що мають сумніви у цьому, вона порадила звернутись до суду ЄС у Люксембурзі.

Що відомо про позицію Польщі та Угорщини щодо бюджету

Розмір союзного бюджету – 1,82 трильйона євро. Його основне призначення – заходи для подолання коронавірусної кризи. Польща та Угорщина виступили проти механізму розподілу коштів. Адже тепер Єврокомісія зможе блокувати переведення грошей тим країнам, яких звинуватили у порушенні принципу верховенства права.