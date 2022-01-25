Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу

Домовленість між "Оператор газотранспортної системи України" та оператор ГТС Угорщини FGSZ буде діяти до 30 вересня 2022 року. Таким чином, замовники послуг отримали можливість бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах.

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Нині угода діє у тестовому режимі, однак оператори працюють над запровадженням гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини на постійній основі, а також максимізацією їх рівня.

З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу до України майже на 30% та відкрили доступ до нових джерел природного газу, зокрема до СПГ терміналу на острові Крк у Хорватії,

– розповів гендиректор ОГТСУ.

Україна збільшуватиме гарантовані потужності

Також зі слів Сергія Макогона, щоб диверсифікувати джерела постачання газу та посилити енергетичну безпеку України, ОГТСУ продовжує роботу над збільшенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини на постійній основі.

Зараз, як ніколи, ми бачимо своє завдання в розширенні можливостей для доступу українських імпортерів до різних маршрутів та джерел походження природного газу з метою стабілізації ситуації в Україні, за всіх сценаріїв поведінки Газпрому,

– поділився він.