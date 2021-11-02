Глава української ГТС пояснив, що в таких випадках важливо мати резервні газопроводи і додаткову маневреність мережі, "як в української". Про це Сергій Макогон написав у фейсбуці 1 листопада.
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Україна готова допомогти Сербії та Угорщині з транспортуванням газу
Глава української ГТС розповів, що 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщинию. Додав, що це трапилось через розрив новозбудованого газопроводу – продовження Турецького потоку.
Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії,
– написав Макогон.
До речі, керівник української компанії додав, що транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Все через те, що 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" щодо постачання газу в обхід України на 15 років.
Наприкінці жовтня 2021 року глава ГТС України пояснив, що Україна імпортувала в Угорщину щорічно до 95% об'єму необхідного газу. За словами Макогона, договір Угорщини та Росії не є економічно вигідним, натомість для України це болючий удар.
Що відомо про газопровід Сербії та Угорщини: коротко
- "Турецький потік" – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи.
- Його запустили 8 січня 2020 року. У липні 2021 року сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи.
- Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді", а Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і "не тільки через Україну".