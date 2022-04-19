Угорщина не підтримає ембарго на російську нафту та газ, – Сійярто

Угорщина не підтримає жодних санкцій проти російської нафти та газу, ба більше, поставки російського газу в країну прибувають без будь-яких збоїв.

Про це під час брифінгу заявив у вівторок, 19 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після переговорів зі своїм турецьким колегою в Анкарі. Він котре повторив позицію угорського уряду.

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Також він заявив, що уряд Угорщини робить все, аби країна не була втягнута у війну. Тому й вони не постачають зброю в Україну і не дозволяють транзит такої допомоги через свою країну.

Угорщина хоче платити за газ в рублях

Нагадаємо, що раніше Сійярто сказав, що Угорщина має намір платити за російський газ у рублях. При цьому країна нібито не порушить санкції Євросоюзу. Водночас прем'єр-міністри країн ЄС зазначали, що розраховуватися з Російською Федерацією за постачання газу в рублях є неможливим.

За словами Сійярто, контрактні відносини між дочірньою компанією MVM CEEnergy і дочірньою компанією Газпрому "Газпромекспорт" дозволяють платити за газ так, як того вимагає постачальник, не порушуючи санкцій ЄС.

На практиці це буде означати, що держава заведе 2 рахунки у "Газпромбанку": один в євро, інший – в рублях. Уряд Угорщини платить банку в євро, а банк конвертує євро в рублі, які потім направляються в "Газпромекспорт".

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