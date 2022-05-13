Угорщина натякнула, що їй треба до 750 мільйонів євро в обмін на згоду про нафтове ембарго

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що його країна готова погодитись на ембарго російської нафти, якщо отримає фінансову компенсацію. Йдеться про суму в 700 – 750 мільйонів євро.

Сійярто зауважив, що Угорщина не лише не має виходу до моря, але й залежить від російської нафти та газу унаслідок "раніше вибудуваної інфраструктури". Тому, за словами посадовця, пропозиція Єврокомісії щодо впровадження заборони на імпорт російського енергоносія "створює для Угорщини велику проблему".

До теми Домовленість буде, – Боррель про нафтове ембарго проти Росії

Угорщина натякає на фінансову компенсацію від Євросоюзу

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини дав інтерв'ю іспанському виданню El Pais, де вкотре наполягав на необхідності пошуку компромісу щодо ембарго російських енергоресурсів.

Наші нафтопереробні потужності розраховані на постачання російської нафти. Щоб переробляти нафту іншого походження, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро, й це зайняло б близько чотирьох років,

– бідкався Сійятро.

Угорський посадовець також додав, що для того, щоб замінити нафтопровід з Росії, його країні доведеться розширити потужності трубопроводу Адріатичного моря. Це, за його словами, коштуватиме 200 мільйонів євро й невідомо, скільки триватиме. Сійярто наголосив, що ціна на газ в Угорщині при цьому підвищиться на 55%.

Чиновник підкреслив, що Угорщина не зможе підтримати поточний пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує компромісу. "Ми сказали голові Єврокомісії у понеділок (9 травня – ред. 24 канал), що пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати "за", якщо нам не запропонують рішення", – заявив Сійярто.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини вкотре повторив пропозицію звільнити його країну з-поміж решти держав-членів ЄС від ембарго російської нафти трубопроводами й зосередити заборону на поставки енергоресурсу морськими суднами.

Важливо – росіяни вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу України: дивіться відео