Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю виданню Forbes. Він зазначив, що за контрактом між двома країнами, ціна на російський газ для Угорщини є у рази нижчою, ніж для решти держав Євросоюзу, й це не просто так.

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Корупційний газовий контракт між Росією та Угорщиною

Галущенко наголосив, що низька ціна на російський газ для Угорщини є елементом впливу, що вимагає певних дій від сторони, яка отримує такий бонус.

Наприклад, не пускати Україну у НАТО. Хіба це не корупція? Те саме було з Україною. Нам Росія дала знижку на газ, а ми продовжили термін перебування російського Чорноморського флоту у Криму. Що це, як не корупція?

– підкреслив міністр.

Разом з тим, за словами посадовця, Угорщина не може робити те, що їй заманеться, перебуваючи у складі ЄС – країна повинна виконувати колегіальні рішення Євросоюзу. На думку Галущенка, було б чесно, якби Угорщина у цій ситуації не змогла розраховувати на гроші, програми і можливості, які їй дає членство в Євросоюзі.

Міністр енергетики України визнав, що вихід з цієї ситуації для Угорщини буде проблемним, й угорський уряд може вагатися саме через ймовірні наслідки відмови від корупційного газового контракту з Росією.

Вони кажуть, що у них зростуть платіжки. Так, дійсно, можливо, ціни зростуть. І політики мають пояснювати виборцям, чому саме зросли ціни. Це – тягар, який вони не хочуть на себе брати. Але не треба знімати з рахунків корупцію, як явище. Повірте, у деяких країнах ЄС, на жаль, також є корупція,

– зауважив Галущенко.

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