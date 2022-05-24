Угоду щодо ембарго на російську нафту можуть укласти протягом кількох тижнів, – фон дер Ляєн

Європа намагається запровадити ембарго на російську нафту. Отримати позитивне рішення Єврокомісія сподівається вже найближчими тижнями.

Ембарго російської нафти може стати надзвичайно потужним ударом по економіці російських окупантів. Європа намагається зробити все можливе, щоб завдати його якомога швидше.

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Коли буде рішення про ембарго

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що рішення про ембарго на російську нафту вдасться погодити вже найближчим часом. Про це вона повідомила на Економічному форумі у Давосі.

Ми наполегливо над цим працюємо, це питання кількох тижнів. Важливо зробити так, щоб Путін не зміг знайти обхідні шляхи, щоб ми потім не купували ту ж російську нафту, але в когось іншого й за вищою ціною. Ми хочемо це унеможливити,

– сказала президентка Єврокомісії.

Також Європа хоче змусити Росію заплатити частину грошей, які будуть необхідні для відбудови України. На ці ж потреби планують залучити арештовані в росіян рахунки.

"Це дуже непросте завдання, юридично дуже нетривіальне. Але ми над цим працюємо і сподіваємося на успіх", – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ембарго російської нафти має увійти в шостий пакет санкцій Європи проти Росії. Найбільш запеклим противником цього рішення є Угорщина – вона шантажує ЄС та вимагає компенсації в разі прийняття рішення.