Угоду про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році не підпишуть, – Стефанішина

Україна навряд отримає угоду про "промисловий безвіз" з Євросоюзом у 2022 році. За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, про конкретні дати підписання договору можна буде говорити влітку.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла в інтерв'ю. За словами Стефанішиної, влітку 2022 року завершиться робота місій, які оцінюють готовність України до укладання угоди.

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Ближче до літа 2022 року можна буде говорити про дати

Саме після завершення роботи місій, уряд розпочне перемовини.

Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати,

– сказала Стефанішина.

Політикиня наголосила, що перш ніж завершиться ця оцінка і нададуть рекомендації, офіційні перемовини почати не можуть. Проте Стефанішина каже, що Київ сподівається на швидкі переговори – якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії.

Що відомо про угоду про "промисловий безвіз":

Підписання "промислового безвізу" дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу.

Можливість підписання угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції.

Згодом така практика може бути поширена на інші види промисловості.

Зеленський сподівався, що "промисловий безвіз" підпишуть у 2022 році

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна – ЄС. Це мало б відбутись у 2022 році.

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