Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла в інтерв'ю. За словами Стефанішиної, влітку 2022 року завершиться робота місій, які оцінюють готовність України до укладання угоди.
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Ближче до літа 2022 року можна буде говорити про дати
Саме після завершення роботи місій, уряд розпочне перемовини.
Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати,
– сказала Стефанішина.
Політикиня наголосила, що перш ніж завершиться ця оцінка і нададуть рекомендації, офіційні перемовини почати не можуть. Проте Стефанішина каже, що Київ сподівається на швидкі переговори – якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії.
Що відомо про угоду про "промисловий безвіз":
- Підписання "промислового безвізу" дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу.
- Можливість підписання угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
- Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції.
- Згодом така практика може бути поширена на інші види промисловості.
Зеленський сподівався, що "промисловий безвіз" підпишуть у 2022 році
У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна – ЄС. Це мало б відбутись у 2022 році.
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