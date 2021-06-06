Про це повідомив торговий представник Тарас Качка в рамках міжнародної галузевої конференції GRAIN UKRAINE 2021.

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Він зазначив, що наразі у Мінекономіки триває робота з європейськими експертами щодо оновлення торгової частини Угоди.

Передбачається, що до Саміту Україна-Європейський Союз, що має відбутися у жовтні поточного року, оновлять тарифну частину.

Зверніть увагу! Оновлення Угоди про асоціацію України з Євросоюзом необхідне для врахування змін, які сталися з часу її підписання.

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року стало відомо, що ЄС та Україна починають процес перегляду Угоди про асоціацію, зокрема частини про торгівлю товарами.

Тоді ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у планах – внесення змін у декілька додатків документа. За словами глави Кабміну, саме вони перебували на порядку денному.

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