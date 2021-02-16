Угоду про асоціацію України з ЄС не переглядатимуть, – Шмигаль

Денис Шмигаль запевнив, що Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом не будуть переглядати. У планах лише внесення змін у декілька її додатків.

В інтерв'ю виданню глава уряду розповів, що "саму угоду переглядати, звісно, не будуть". Її ратифікували, тому вона й надалі діятиме.

Читайте також Україна готова доєднатися до енергосистеми Європи: Шмигаль підбив підсумки візиту в ЄС

Шмигаль уточнив, що перегляд та внесення змін у додатки до угоди не потребують ратифікації ні європейського, ні українського парламентів. Наразі саме вони перебувають на порядку денному.

Питання "промислового безвізу"

Серед основних – додатки про так званий "промисловий безвіз", це елемент розширення всеосяжної зони вільної торгівлі,

– зазначив прем'єр.

У ньому є 25 принципових положень, щодо 18 з них протягом 2020 року вже відбулися робочі наради та досягнуті домовленості.

Прем'єр уточнив, що за іншими 7 ще працюють. Він сподівається, що протягом 2021 – 2022 років вдасться досягти згоди й щодо цих положень. "А ми врешті підпишемо усі необхідні додатки про повний промисловий безвіз", – пояснив Шмигаль.

Питання квот та мита

Також наразі триває перегляд додатку № 29, в якому йдеться про квоти та мита.

Я не можу вам сьогодні сказати, наскільки будуть збільшені ті чи інші квоти та, відповідно, зменшені мита, це процес всеохоплюючий,

– заявив глава уряду.

Він звернув увагу, що цей процес направлений на те, аби в результаті забезпечити повноцінну торгівлю з Європою.

Незабаром організують відповідні робочі групи на базі Міністерства економіки, торгових представників.

Прем'єр наголосив, що не очікує "безнадійних кейсів". Україна готова до нюансів у різних галузях, однак передчуття проблем немає.

Дізнайтеся більше Євросоюз поки не дав згоди на зміну Угоди про асоціацію з Україною: що відомо