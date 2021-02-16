Угоду про асоціацію України з ЄС не переглядатимуть, – Шмигаль

Джерело:Укрінформ
Денис Шмигаль запевнив, що Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом не будуть переглядати. У планах лише внесення змін у декілька її додатків.
В інтерв'ю виданню глава уряду розповів, що "саму угоду переглядати, звісно, не будуть". Її ратифікували, тому вона й надалі діятиме.
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Шмигаль уточнив, що перегляд та внесення змін у додатки до угоди не потребують ратифікації ні європейського, ні українського парламентів. Наразі саме вони перебувають на порядку денному.
Серед основних – додатки про так званий "промисловий безвіз", це елемент розширення всеосяжної зони вільної торгівлі,
– зазначив прем'єр.
У ньому є 25 принципових положень, щодо 18 з них протягом 2020 року вже відбулися робочі наради та досягнуті домовленості.
Прем'єр уточнив, що за іншими 7 ще працюють. Він сподівається, що протягом 2021 – 2022 років вдасться досягти згоди й щодо цих положень. "А ми врешті підпишемо усі необхідні додатки про повний промисловий безвіз", – пояснив Шмигаль.
Також наразі триває перегляд додатку № 29, в якому йдеться про квоти та мита.
Я не можу вам сьогодні сказати, наскільки будуть збільшені ті чи інші квоти та, відповідно, зменшені мита, це процес всеохоплюючий,
– заявив глава уряду.
Він звернув увагу, що цей процес направлений на те, аби в результаті забезпечити повноцінну торгівлю з Європою.
Незабаром організують відповідні робочі групи на базі Міністерства економіки, торгових представників.
Прем'єр наголосив, що не очікує "безнадійних кейсів". Україна готова до нюансів у різних галузях, однак передчуття проблем немає.
Дізнайтеся більше Євросоюз поки не дав згоди на зміну Угоди про асоціацію з Україною: що відомоЗверніть увагу! Раніше в ЄС заявили, що починають перегляд Угоди про асоціацію. Зокрема, її частини про торгівлю товарами.