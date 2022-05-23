Удар у спину: в Казахстані заморозили 21,5 мільйона доларів у філіях російських банків
Джерело:Informburo.kz
Казахстан заморозив понад 20 мільйонів доларів іноземної валюти на рахунках банків з Росії. Це зробили, згідно з вимогами санкцій Заходу.
Близько 9,2 мільярда тенге на рахунках дочірніх компаній російських банків в Казахстані заморозили. Це еквівалентно 21,5 мільйона доларів.
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На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковано кореспондентські рахунки в іноземній валюті,
– заявила голова фінрегулятора.
Чиї рахунки заморозили
В Казахстані заморозили рахунки 3 російських банків:
- "Сбербанк" – 2,7 мільярда тенге плюс заблоковані платежі в іноземній валюті на суму 2,9 мільярда тенге;
- "Альфа-Банк" – 6,2 мільярда тенге плюс заблоковані платежі та перекази на 3,9 мільярда тенге;
- Банк ВТБ – 0,3 мільярда тенге, платежі та перекази – не заморожені.
Що відомо про санкції Заходу
Міжнародні партнери України наклали санкції на російські банки ще з початку повномасштабної війни, поступово їх посилюючи. В останньому шостому пакеті санкцій також планується відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від системи SWIFT. Але через блокування нафтового ембарго шостий пакет в цілому ще не приймають.
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