Удар у спину: в Казахстані заморозили 21,5 мільйона доларів у філіях російських банків

Казахстан заморозив понад 20 мільйонів доларів іноземної валюти на рахунках банків з Росії. Це зробили, згідно з вимогами санкцій Заходу.

Близько 9,2 мільярда тенге на рахунках дочірніх компаній російських банків в Казахстані заморозили. Це еквівалентно 21,5 мільйона доларів.

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На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковано кореспондентські рахунки в іноземній валюті,

– заявила голова фінрегулятора.

Чиї рахунки заморозили

В Казахстані заморозили рахунки 3 російських банків:

" Сбербанк " – 2,7 мільярда тенге плюс заблоковані платежі в іноземній валюті на суму 2,9 мільярда тенге;

" – 2,7 мільярда тенге плюс заблоковані платежі в іноземній валюті на суму 2,9 мільярда тенге; " Альфа-Банк " – 6,2 мільярда тенге плюс заблоковані платежі та перекази на 3,9 мільярда тенге;

" – 6,2 мільярда тенге плюс заблоковані платежі та перекази на 3,9 мільярда тенге; Банк ВТБ – 0,3 мільярда тенге, платежі та перекази – не заморожені.

Що відомо про санкції Заходу

Міжнародні партнери України наклали санкції на російські банки ще з початку повномасштабної війни, поступово їх посилюючи. В останньому шостому пакеті санкцій також планується відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від системи SWIFT. Але через блокування нафтового ембарго шостий пакет в цілому ще не приймають.

У росіян вже є суттєві проблеми з купівлею товарів за кордоном, оскільки їх картки масово не приймають. Так, громадяни країни-агресорки почали їздити до Білорусі, щоб оформити картки Visa і Mastercard.

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