Відповідні рішення ухвалили на засіданні уряду 8 вересня. У Мінінфраструктури кажуть, що рішення – не спонтанне.

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З'явились ширші можливості для ще одного напрямку "Великого будівництва"

У відомстві похвалили роботу, яку проробила команда Держагентства розвитку туризму разом з Мінкультом.

Відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку Великого будівництва. Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країн,

– зазначив міністр Олександр Кубраков.

У відомстві зазначили, що у 2011 році новостворене Мінінфраструктури мало формувати та реалізовувати держполітику щодо туризму та курортів. Проте через 4 роки ці функції передали Мінекономіки.

Процес передачі ДАРТ іншому відомству займе певний час

У ДАРТі кажуть, що плани своєї роботи не змінюють. Як зазначила голова агентства Мар'яна Олеськів, визначне завдання – розвиток внутрішнього та в'їзного туризму та реалізація ухваленої Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року. Передача ДАРТ від Міністерства культури займе певний час.

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Цікаво! У ЗМІ поширилась інформація, що очільник Мінкульту Олександр Ткаченко – під загрозою звільнення. Мовляв, най ого місці голова Офісу Президента Андрій Єрмак хоче бачити іншу людину – Ростислава Карандєєва. Він наразі є держсекретарем міністерства.