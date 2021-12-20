Турецька ліра знецінилась до рекордного рівня: який зараз курс валюти

Турецька національна валюта 20 грудня побила рекорд свого знецінення й обвалилась на 7,67%. Про це свідчать онлайн-дані біржових торгів.

Обвал турецької ліри

Новий рекордний курс долара до ліри складає 17,8. Знецінення турецької валюти відбулось на фоні заяв президента Туреччини Реджепа Ердогана стосовно рішення влади не підвищувати процентну ставку. Президент вважає, що саме підвищення процентних ставок впливає на ріст інфляції.

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Цього року ліра втратила більше половини своєї вартості, оскільки центральний банк знизив процентні ставки на 500 базисних пунктів навіть після того, як у листопаді інфляція досягла 21,3%, що набагато вище за цільовий показник політиків у 5%.

"Економічна війна за незалежність"

Ердоган заявив, що політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність", а також нагадав, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову.

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Як знецінювалась ліра від початку 2021 року