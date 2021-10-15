Туреччина знайшла альтернативу російському газу

Туреччина підписала торговельну угоду з Азербайджаном на постачання газу. Тепер Баку повинен надати Анкарі додаткові 11 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез. За його словами, термін дії угоди – до кінця 2024 року.

Важливо Вартість газу в Європі знову перевищила 1200 доларів

Донмез назвав це значним прогресом у забезпеченні додаткових поставок природного газу. Міністр зазначив, що завдяки успішній енергетичної дипломатії Туреччина з легкістю подолає нинішній складний період, коли весь світ зіткнувся з серйозною кризою поставок.

Успішно просуваються переговори щодо задоволення попиту на природний газ, який, ймовірно, зросте з наближенням зими,

– сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини.

Очільники Туреччини та Азербайджану наголосили, що поставки блакитного палива будуть збільшуватися. Газ планують постачати трубопроводом Баку – Тбілісі – Ерзурум.

Додамо, що у квітні 2021 року закінчився термін контракту між Туреччиною та Азербайджаном про поставки природного газу в обсязі 6,6 мільярда кубометрів на рік з родовища "Шахденіз-1". А з 17 квітня Азербайджан перестав постачати газ до Туреччини за даним контрактом.

В які країни Азербайджан постачає газ

Як пише Интерфакс, наразі Азербайджан здійснює поставки газу по "Південному газовому коридору" потужністю 16 мільярдів кубометрів. Більшість блакитного палива призначене для Європи, на другому місці – Туреччина. Покупцями газу також є Італія, Греція та Болгарія.