Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез. За його словами, термін дії угоди – до кінця 2024 року.

Важливо Вартість газу в Європі знову перевищила 1200 доларів

Донмез назвав це значним прогресом у забезпеченні додаткових поставок природного газу. Міністр зазначив, що завдяки успішній енергетичної дипломатії Туреччина з легкістю подолає нинішній складний період, коли весь світ зіткнувся з серйозною кризою поставок.

Успішно просуваються переговори щодо задоволення попиту на природний газ, який, ймовірно, зросте з наближенням зими,

– сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини.

Очільники Туреччини та Азербайджану наголосили, що поставки блакитного палива будуть збільшуватися. Газ планують постачати трубопроводом Баку – Тбілісі – Ерзурум.

Додамо, що у квітні 2021 року закінчився термін контракту між Туреччиною та Азербайджаном про поставки природного газу в обсязі 6,6 мільярда кубометрів на рік з родовища "Шахденіз-1". А з 17 квітня Азербайджан перестав постачати газ до Туреччини за даним контрактом.

В які країни Азербайджан постачає газ

Як пише Интерфакс, наразі Азербайджан здійснює поставки газу по "Південному газовому коридору" потужністю 16 мільярдів кубометрів. Більшість блакитного палива призначене для Європи, на другому місці – Туреччина. Покупцями газу також є Італія, Греція та Болгарія.