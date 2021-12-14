Цьогоріч іноземні інвестиції в Україну сягнуть 6,5 мільярда доларів, – Шмигаль

Вже цього року уряд України розраховує на 6,5 мільярда доларів інвестицій, включаючи реінвестиції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде найбільший обсяг за останні 5 років.

Про це повідомив глава уряду повідомив під час виступу на Другому щорічному форумі UkraineInvest MAKE in UA. Шмигаль також окреслив 7 ключових пріоритетів.

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В уряді розповіли про мету щодо інвестицій

15 мільярдів доларів інвестицій щороку, починаючи з 2025 року, — такий показник ми затвердили в Національній економічній стратегії. Амбітна мета. Але завдяки нашій спільній роботі вона абсолютно досяжна,

– зазначив Шмигаль.

У лютому цього року набрав чинності закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає митні, податкові, інфраструктурні, земельні пільги інвестиційним проєктам із сумою інвестицій понад 20 мільйонів євро.

7 ключових пріоритетів задля залучення інвестицій:

якісна імплементація закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями;

подальша диджиталізація, зменшення бюрократичного навантаження, а також підтримка ІТ-сектору.

зменшення ролі держави в економіці через приватизацію державних підприємств,

завершення земельної реформи,

запуск індустріальних парків,

дешеві та довгі гроші на розвиток,

• правильний дизайн ринків.

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За словами Дениса Шмигаля, цього тижня буде подано 2 заявки інвесторів на отримання державної підтримки. Загальна сума інвестицій становитиме приблизно 96 мільйонів доларів. Проєкти будуть реалізовані у сферах агропереробки та виробництва будівельних матеріалів.