Цьогоріч іноземні інвестиції в Україну сягнуть 6,5 мільярда доларів, – Шмигаль
Джерело:Кабінет Міністрів України
Вже цього року уряд України розраховує на 6,5 мільярда доларів інвестицій, включаючи реінвестиції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде найбільший обсяг за останні 5 років.
Про це повідомив глава уряду повідомив під час виступу на Другому щорічному форумі UkraineInvest MAKE in UA. Шмигаль також окреслив 7 ключових пріоритетів.
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В уряді розповіли про мету щодо інвестицій
15 мільярдів доларів інвестицій щороку, починаючи з 2025 року, — такий показник ми затвердили в Національній економічній стратегії. Амбітна мета. Але завдяки нашій спільній роботі вона абсолютно досяжна,
– зазначив Шмигаль.
У лютому цього року набрав чинності закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає митні, податкові, інфраструктурні, земельні пільги інвестиційним проєктам із сумою інвестицій понад 20 мільйонів євро.
7 ключових пріоритетів задля залучення інвестицій:
- якісна імплементація закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями;
- подальша диджиталізація, зменшення бюрократичного навантаження, а також підтримка ІТ-сектору.
- зменшення ролі держави в економіці через приватизацію державних підприємств,
- завершення земельної реформи,
- запуск індустріальних парків,
- дешеві та довгі гроші на розвиток,
- • правильний дизайн ринків.
Читайте також Небезпечна інвестиція, – мільярдер з США пояснив, чому не варто зберігати готівкуЗверніть увагу! За словами Дениса Шмигаля, цього тижня буде подано 2 заявки інвесторів на отримання державної підтримки. Загальна сума інвестицій становитиме приблизно 96 мільйонів доларів. Проєкти будуть реалізовані у сферах агропереробки та виробництва будівельних матеріалів.