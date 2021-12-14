Про це повідомив глава уряду повідомив під час виступу на Другому щорічному форумі UkraineInvest MAKE in UA. Шмигаль також окреслив 7 ключових пріоритетів.
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В уряді розповіли про мету щодо інвестицій
15 мільярдів доларів інвестицій щороку, починаючи з 2025 року, — такий показник ми затвердили в Національній економічній стратегії. Амбітна мета. Але завдяки нашій спільній роботі вона абсолютно досяжна,
– зазначив Шмигаль.
У лютому цього року набрав чинності закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає митні, податкові, інфраструктурні, земельні пільги інвестиційним проєктам із сумою інвестицій понад 20 мільйонів євро.
7 ключових пріоритетів задля залучення інвестицій:
- якісна імплементація закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями;
- подальша диджиталізація, зменшення бюрократичного навантаження, а також підтримка ІТ-сектору.
- зменшення ролі держави в економіці через приватизацію державних підприємств,
- завершення земельної реформи,
- запуск індустріальних парків,
- дешеві та довгі гроші на розвиток,
- • правильний дизайн ринків.
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