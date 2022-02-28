Цього монстра можна добити лише в один спосіб, – економіст про Росію

На Росію вже наклали потужні економічні санкції. Але, якщо агресор не зупиниться, то Захід може ввести ще одну жорстку санкцію.

Йдеться про ембарго на російські нафту та газ. Адже разом вони складають майже 50% ВВП Росії. Про це у коментарі 24 каналу повідомив економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман.

До теми "За день Росія збідніла вдвічі": наслідки вбивчих санкцій

Цього монстра можна добити лише в один спосіб. Європейські країни і бажано частина азійських країн повинні знайти інші джерела постачання, а вони насправді є. Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи

Європа може закуповувати нафту в Азії, а газ – у США. Нафтове ембарго не лише економічно доб’є Росію, але й позбавить Європу від російського впливу. Нагадаємо, що президент Зеленський у своїх зверненнях активно просить світ вдатися до такого кроку.

І схоже, що світ слухає. Канцлер Німеччини вже заявив, що його країна відмовиться від російського газу. Важливо розуміти, що саме Німеччина є найбільш залежною європейською країною від російських енергоносіїв.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!