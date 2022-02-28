Йдеться про ембарго на російські нафту та газ. Адже разом вони складають майже 50% ВВП Росії. Про це у коментарі 24 каналу повідомив економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман.

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Цього монстра можна добити лише в один спосіб. Європейські країни і бажано частина азійських країн повинні знайти інші джерела постачання, а вони насправді є. Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи

Європа може закуповувати нафту в Азії, а газ – у США. Нафтове ембарго не лише економічно доб’є Росію, але й позбавить Європу від російського впливу. Нагадаємо, що президент Зеленський у своїх зверненнях активно просить світ вдатися до такого кроку.

І схоже, що світ слухає. Канцлер Німеччини вже заявив, що його країна відмовиться від російського газу. Важливо розуміти, що саме Німеччина є найбільш залежною європейською країною від російських енергоносіїв.

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