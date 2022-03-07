Цього достатньо: в міжнародних резервах України майже 28 мільярдів доларів

Обсяг міжнародних резервів України достатній для виконання зобов’язань та поточних операцій уряду й Національного банку.

Про це заявили в Нацбанку. Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 27,54 мільярда доларів станом на 1 березня. Цих грошей цілком достатньо, щоб профінансувати 3,8 місяця імпорту.

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Обсяг резервів зменшився

У лютому міжнародні резерви України знизилися на 5,3%. Це пов'язано з виплатами за зовнішніми зобов'язаннями та інтервенціями Нацбанку для злагоджування коливань на валютному ринку.

У лютому Україна погасила 1,4 мільярда доларів боргу.

Чистий продаж валюти Нацбанком з резервів у лютому склав 357,8 мільйона доларів. Це робили для стримування курсу гривні.

Нагадаємо, що Нацбанк ще 24 лютого зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні, а євро – 33,17 гривні. І відтоді курс незмінний. Це зробили для захисту фінансової системи України, її надійного та стабільного функціонування.

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