Цієї зими в Україні вперше не буде держрегулювання цін на газ, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що поточної зими не діятиме державне регулювання цін на газ. За його словами, це станеться вперше за часів незалежної України.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" повідомив 20 жовтня під час першого дня "українського газового інвестиційного конгресу" в Києві.

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Ця зима буде першою, коли не буде державного регулювання цін на газ взагалі. Я можу сказати, що Україна добре справляється,

– сказав Юрій Вітренко.

За його словами, кілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості, а в 2020 році запрацював ринок газу для населення.

Ціни на газ: що відомо

З 20 травня 2021 року Кабмін припинив регулювання ціни на газ для теплокомуненерго, оскільки вартість диктуватиме конкурентний ринок.

Ціна продажу газу в Європі 6 жовтня 2021 року досягла майже 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, цей показник є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Укренергетичної біржі, середньозважена вартість газу на єврохабах до кордону України досягла 40 гривень за кубічний метр.

Річний "фіксований" тариф НАК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 гривні за метр кубічний.