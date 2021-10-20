Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" повідомив 20 жовтня під час першого дня "українського газового інвестиційного конгресу" в Києві.
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Ця зима буде першою, коли не буде державного регулювання цін на газ взагалі. Я можу сказати, що Україна добре справляється,
– сказав Юрій Вітренко.
За його словами, кілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості, а в 2020 році запрацював ринок газу для населення.
Ціни на газ: що відомо
- З 20 травня 2021 року Кабмін припинив регулювання ціни на газ для теплокомуненерго, оскільки вартість диктуватиме конкурентний ринок.
- Ціна продажу газу в Європі 6 жовтня 2021 року досягла майже 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, цей показник є абсолютним рекордом.
- Згідно з даними Укренергетичної біржі, середньозважена вартість газу на єврохабах до кордону України досягла 40 гривень за кубічний метр.