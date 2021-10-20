Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" повідомив 20 жовтня під час першого дня "українського газового інвестиційного конгресу" в Києві.

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Ця зима буде першою, коли не буде державного регулювання цін на газ взагалі. Я можу сказати, що Україна добре справляється,

– сказав Юрій Вітренко.

За його словами, кілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості, а в 2020 році запрацював ринок газу для населення.

Зверніть увагу! Річний "фіксований" тариф НАК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 гривні за метр кубічний.

Ціни на газ: що відомо