Це рішення плювок в обличчя ворогу, – Monobank

Співзасновник фінустанови Олег Гороховський наголосив, що рішення про повернення кредитних лімітів не рішення банкір чи бізнесменів. Воно – плювок в обличчя ворогу.

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Рахували-рахували як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не має значення. Це треба зробити тому, що у цій ситуації це правильно,

– наголосив Гороховський.

Який кредит буде доступний

Для користувачів Monobanky будуть доступні 10 тисяч гривень з раніше схваленого кредитного ліміту. Наразі перекидати кредитні гроші з картки на карту не можна, також недоступний кешбек. Гроші можна використовувати: