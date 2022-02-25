Це рішення плювок в обличчя ворогу, – Monobank
Співзасновник фінустанови Олег Гороховський наголосив, що рішення про повернення кредитних лімітів не рішення банкір чи бізнесменів. Воно – плювок в обличчя ворогу.
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Рахували-рахували як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не має значення. Це треба зробити тому, що у цій ситуації це правильно,
– наголосив Гороховський.
Який кредит буде доступний
Для користувачів Monobanky будуть доступні 10 тисяч гривень з раніше схваленого кредитного ліміту. Наразі перекидати кредитні гроші з картки на карту не можна, також недоступний кешбек. Гроші можна використовувати:
- на торгові операції,
- оплату комунальних послуг,
- поповнення мобільного.