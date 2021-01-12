З 1 лютого можна було б знизити ціну газу для "вразливих" споживачів. Міненерго пропонує застосувати таку схему: ціну для населення сформувати сумою ціни газу на європейському газовому хабі та мінімальної націнки постачальників. І саме цю ціну зафіксувати на рік.

Якщо з ціною газу не робити нічого просто зараз, то в лютому вона зросте ще на 15%. Про це написав виконувач обов'язків керівника Міністерства енергетики України Юрій Вітренко у фейсбуці.

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Ціна газу: як її пропонує знизити Міненерго

За словами Вітренка, "Укргазвидобування" (ця державна компанія контрольована "Нафтогазом") продаватиме постачальникам газ для "вразливих" споживачів за ціною "хаб мінус транспортування".

Що означає "ціна "хаб мінус транспортування"

Ціна "хаб мінус транспортування" – це ціна газу на європейському газовому хабі без врахування націнки за його транспортування через українську газотранспортну систему (транзитом із Росії до ЄС).

Саме цю ціну планують переглядати раз на рік на підставі даних біржі у листопаді. Постачальники ж будуть конкурувати між собою, пропонуючи до цієї ціни менші націнки.

Якою може бути остаточна ціна на українців

У підсумку споживач зможе обрати собі постачальника з прийнятною ціною, зафіксованою на рік.

А не так, як зараз – коли ціну газу можуть змінювати щомісяця. І людина – теоретично – щомісяця повинна стежити за ціною у постачальника, порівнювати її з ціною інших постачальників, а потім ще й за потреби за декілька днів свого постачальника змінювати на іншого.

За нашими розрахунками, мова йде про рівень ціни 5356 гривень (за 1000 кубометрів – 24 канал), тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні,

– запевнив Юрій Вітренко.

Він також уточнив, що пропозиція Міненерго наразі перебуває на стадії обговорення, вивчення підводних каменів, юридичних нюансів. Також ще треба пояснити МВФ, що мовитиметься "про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад".

До того ж міністерство готове розглянути інші пропозиції, якщо вони краще й швидше розв'язують проблеми ринку газу.

Важливо: у схемі, яку описав Юрій Вітренко, не згадано про ціну за транспортування газу територією України до кінцевого споживача, платіжки за що українці отримують окремо.

Яка система формування ціни газу для українців діє сьогодні

Вітренко розповів, що за дорученням прем'єра Міненерго промоніторило ринок газу у січні 2021.

Виявилося, що регіональні газопостачальні компанії продають газ за ціною від 6990 до 10800 гривень за 1000 кубометрів (у середньому – 9618 гривень). Ціна ж "Нафтогазу" – 7220 гривень.

Отже, в облгаззбутів середня ціна на 33% вища за ціну "Нафтогазу". Одначе частку ринку вони займають гігантську – аж 89%. На думку керівника Міненерго, це вже свідчить, що "щось із цим ринком не так".

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