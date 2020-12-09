Державна служба статистики опублікувала дані про те, як в Україні за 2020 рік змінилися споживчі ціни на товари та послуги. Найбільше здорожчали фрукти, а здешевшали – овочі. Традиційно зросли ціни на алкоголь і сигарети.

Як змінилися ціни за рік

Державна служба статистики оприлюднила дані про те, як змінилися середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні з листопада 2019 до дистопада 2020 року. У середньому всі ціни зросли на 2,5%.

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Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли в середньому на 2,5%:

ціни на продукти харчування зросли на 2,6%;

ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 8,5%;

ціни на хліб зросли на 6,2%;

ціни на макаронні вироби зросли 3,3%;

ціни на м'ясо та м’ясопродукти впали на 0,1%;

ціни на рибу та продукти з риби зросли на 2,3%;

ціни на молоко зросли на 5,9%;

ціни на сир і м’який сир зросли на 5,6%;

ціни на яйця впали на 4,5%;

ціни на масло зросли на 4,5%;

ціни на соняшникову олію зросли на 1%;

ціни на фрукти зросли 23%;

ціни на овочі впали на 17%;

ціни на цукор зросли на 6,3%;

ціни на безалкогольні напої зросли н 1,7%;

ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 10,08%;

ціни на одяг впали на 3,9%;

ціни на взуття впали на 5%.



Як змінилися за рік ціни на товари в Україні / Таблиця Держстату