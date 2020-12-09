Як змінилася вартість продуктів у 2020 році: ціни на товари
Державна служба статистики опублікувала дані про те, як в Україні за 2020 рік змінилися споживчі ціни на товари та послуги. Найбільше здорожчали фрукти, а здешевшали – овочі. Традиційно зросли ціни на алкоголь і сигарети.
Як змінилися ціни за рік
Державна служба статистики оприлюднила дані про те, як змінилися середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні з листопада 2019 до дистопада 2020 року. У середньому всі ціни зросли на 2,5%.
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Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли в середньому на 2,5%:
- ціни на продукти харчування зросли на 2,6%;
- ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 8,5%;
- ціни на хліб зросли на 6,2%;
- ціни на макаронні вироби зросли 3,3%;
- ціни на м'ясо та м’ясопродукти впали на 0,1%;
- ціни на рибу та продукти з риби зросли на 2,3%;
- ціни на молоко зросли на 5,9%;
- ціни на сир і м’який сир зросли на 5,6%;
- ціни на яйця впали на 4,5%;
- ціни на масло зросли на 4,5%;
- ціни на соняшникову олію зросли на 1%;
- ціни на фрукти зросли 23%;
- ціни на овочі впали на 17%;
- ціни на цукор зросли на 6,3%;
- ціни на безалкогольні напої зросли н 1,7%;
- ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 10,08%;
- ціни на одяг впали на 3,9%;
- ціни на взуття впали на 5%.
Як змінилися за рік ціни на товари в Україні / Таблиця Держстату
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