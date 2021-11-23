Ціни зростуть ще більше: де в Україні найдорожчі продукти – інфографіка

Інфляція в Україні сягнула майже 11%, а ціни на продукти зросли ще відчутніше. Де в Україні найдорожчі харчі та чого чекати далі, читайте у матеріалі Економіка 24.

Де в Україні найдорожчі продукти

Журналісти 24 каналу на основі офіційних даних Держстату підрахували, в якій області були найдорожчі продукти у жовтні цього року. Лідирують у цьому рейтингу Київська, Донецька та Одеська області.

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Натомість найдешевше закупитися в супермаркеті могли мешканці Тернопільської, Полтавської та Вінницької областей.

*Щоб подивитися ціни на деякі продукти в кожній з областей, натисніть на неї або наведіть мишкою. Відкрити карту в окремому вікні.

Продовольча криза набирає обертів

Вже у 2021 році ціни на різноманітні харчові продукти у світі піднялися на 32,8%, за даними ООН. Зараз ціна продуктів на максимальному рівні за останні 60 років.

Причини продовольчої кризи

В ООН заявили, що лише 2% від статків мільярдера Ілона Маска (6,6 мільярда доларів) достатньо, щоб розв'язати проблему голоду, яку створила пандемія коронавірусу. Мільярдер погодився надати гроші, але за умови, що в ООН доведуть, що вони розв'яжуть проблему.

Андрій Табінський, економічний експерт, у коментарі 24 каналу пояснив, що є 2 основні фактори, які спричинили продовольчу кризу:

енергетична криза – високі ціни на енергоносії прямо пропорційно збільшили ціни на харчові продукти.

– високі ціни на енергоносії прямо пропорційно збільшили ціни на харчові продукти. пандемія – коронавірусні обмеження створили перебої у поставках на ринку.

Що відомо про енергетичну кризу у світі У світі стрімко зростають ціни на енергоносії. Після поступово зняття карантинних обмежень стрімко відновлювалася вся економічна діяльність. І для цього потребували газ і нафту. Відтак ціни на газ в певний момент зросли до рекордних 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Нафта марки Brent також ставить рекорди – 85 доларів за барель.

Окрім зовнішніх факторів, таких як пандемія, енергетична криза та світова інфляція, на формування цін в Україні вплинули корупція в межах АПК, монополізація ринку та застарілі технології,

– пояснює Андрій Табінський.

Наслідки росту ціни для України

Очевидно, що ріст цін, причому такий різкий, є негативним для українців. Адже їм доведеться більшу частку доходу викласти на продукти. Але у цьому явищі є певний позитив для української гривні та економіки України в цілому.

Як пояснює Андрій Табінський, Україна – це експортер продовольства на міжнародних ринках. "Відповідно, ми виграємо від того, що агропродукція дорожчає: через наплив іноземної валюти, зростання доходів фермерів та надходження у бюджет гривня має всі підстави для зміцнення. Разом з тим, зростає середня зарплата", розповідає Табінський. Однак, додає експерт, такий тренд спостерігається лише у великих містах, таких як Київ.

Саме для бюджету та бізнесу з точки зору наповнення бюджету та збільшення доходів ріст цін на продукти у світі є скоріше позитивним явищем. З іншого ж боку, вищі ціни відчутно вдарять по гаманцях простих українців Андрій Табінський Економічний експерт та радник глави Львівської ОДА

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Чого чекати далі

Організація об'єднаних націй очікує, що продовольча криза розпочнеться у світі у 2022 році. Тобто теперішні ціни – не межа.

На жаль, тренд на зростання цін буде лише поглиблюватися. Не лише українцям, а й усьому світу потрібно буде пристосовуватися до нових реалій,

– розповідає експерт.

Високі ціни на продукти вже відчули у Китаї. А ще – дефіцит. Населення вже масово скуповує продукти наперед, чим лише поглиблює дефіцит та провокує ріст цін. Причому роблять це за порадою влади – муніципалітетам рекомендували створити продовольчі резерви на випадок проблем з імпортом.

Проте Андрій Табінський пояснює, що Україні така ситуація не загрожує. Такий величезний ринок як китайський при відновленні від пандемії потребує значних ресурсів, починаючи від зернових та кукурудзяних культур і закінчуючи енергоносіями. Саме через це в Китаї склалася така ситуація.