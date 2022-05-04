Ціни зміняться, але бензин буде, – Корнієнко про дефіцит пального

Багато АЗС ввели обмеження на продаж пального через його дефіцит. Влада обіцяє, що вже найближчими днями проблема дефіциту буде розв'язана.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Він наголосив, що ціни на пальне зміняться, але зате буде можливість його купити.

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Ми багато працюємо з урядом, та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива,

– зауважив Корнієнко.

Напередодні уряд дозволив підвищити торговельну надбавку на 40%:

для дизельного палива з 5 до 7 гривень;

бензину з 4,55 до 6,50 гривні.

Дефіцит пального

Через війну Україна була змушена шукати нових імпортерів пального та нові шляхи постачання. Погіршили ситуацію ракетні обстріли окупантами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ще десятки обстрілів нафтобаз.

Постачати все пальне почали із Європи, але там є проблеми з логістикою через нестачу бензовозів та цистерн. Це призвело до здорожчання логістики на фоні рекордного здорожчення самої нафти.

Тепер собівартість пального складає приблизно понад 43 гривні. Тоді як уряд дозволяє АЗС продавати бензин по 36 гривень, а дизель – менш як по 41 гривні. Через це нафтотрейдери просто не насичують український ринок, адже їм це невигідно.

Обмеження на АЗС

Багато АЗС, зокрема й великі мережі ОККО та WOG, ввели обмеження на купівлю пального:

Приватні клієнти WOG можуть купувати лише 10 літрів на добу за наявності картки лояльності PRIDE. Без неї не можна заправитися.

Клієнти ОККО можуть заправити 10 – 30 літрів в бак за наявності картки Fishka. Обсяг залежить від того, як давно ви є клієнтом мережі. А клієнти без картки можуть заправити всього 5 літрів.

Основною проблемою дефіциту різні енергетичні експерти називають держрегулювання від держави. Зараз вибір стоїть між прийнятими цінами, але з дефіцитом пального, та високими цінами з повними баками.

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