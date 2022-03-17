Ціни в Єврозоні досягли максимумів за всю історію: яка ситуація з інфляцією
Джерело:Інтерфакс-Україна
Споживчі ціни за результатами лютого цього року зросли на 5,9% річних, згідно з підрахунком Євростату. Це – максимальний показник за історію підрахунків.
Ситуація з інфляцією в Єврозоні
Рівень інфляції у лютому цього року прискорилася до 0,9% із 0,3% проти січня. Нагадаємо, що експерти The Wall Street Journal очікували зростання споживчих цін на 5,8%
До теми Ціни на продукти досягли історичних максимумів: що подорожчало найбільше
Головною причиною росту інфляції стало зростання цін на енергоносії. Воно продовжилося на 32% проти минулого роком. У Німеччині споживчі ціни зросли на 5,5%, в Іспанії – на 7,6%, в Італії – на 6,2%
Найбільший сильний стрибок інфляції був зафіксований в:
- Естонії (+11,6%),
- Литві (+14%),
- Чехії (+10%).
Що подорожчало найбільше
- Продукти харчування, алкоголь та тютюн у лютому подорожчали на 4,2%.
- Вартість послуг зросла на 2,5%.
Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому збільшилися на 2,7% у річному вираженні після підвищення на 2,3% у попередньому місяці. Зауважимо, що показник зійшовся із попередньою оцінкою.
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