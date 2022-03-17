Ситуація з інфляцією в Єврозоні

Рівень інфляції у лютому цього року прискорилася до 0,9% із 0,3% проти січня. Нагадаємо, що експерти The Wall Street Journal очікували зростання споживчих цін на 5,8%

До теми Ціни на продукти досягли історичних максимумів: що подорожчало найбільше

Головною причиною росту інфляції стало зростання цін на енергоносії. Воно продовжилося на 32% проти минулого роком. У Німеччині споживчі ціни зросли на 5,5%, в Іспанії – на 7,6%, в Італії – на 6,2%

Найбільший сильний стрибок інфляції був зафіксований в:

Естонії (+11,6%),

Литві (+14%),

Чехії (+10%).

Зверніть увагу! Найменше споживчі ціни минулого місяця зросли на Мальті та у Франції (в обох країнах на 4,2%).

Що подорожчало найбільше

Продукти харчування, алкоголь та тютюн у лютому подорожчали на 4,2%.

Вартість послуг зросла на 2,5%.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому збільшилися на 2,7% у річному вираженні після підвищення на 2,3% у попередньому місяці. Зауважимо, що показник зійшовся із попередньою оцінкою.

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