Хліб, макарони, гречка й олія: що ще подорожчало за рік в Україні
14 липня 2021 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
В Україні з червня 2020 року по червень 2021 року суттєво подорожчали деякі продукти. Зокрема, серед бакалійних товарів за цей період подешевшало лише пшоно на 15,6%.
Пшоно коштує до 17,69 гривні за кілограм. Інші крупи, на жаль, суттєво зросли в ціні.
До теми Ціна кави стрімко зростає: як посуха в Бразилії вплинула на вартість продукту
До слова, усі вказані ціни – станом на червень 2021 року.
Які крупи подорожчали
- Гречана крупа – на 13,7%. Середня ціна в Україні становила 42,01 гривні за кілограм.
- Рис – на 15,5%. Ціна сягнула 27,23 гривні за кілограм.
- Манна крупа – на 16,8%. Вона коштувала до 16,87 гривні за кілограм.
- Ячна крупа – на 32,9%. Ціна становила до 15,22 гривні за кілограм.
Вартість хліба
- Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – ціна виросла на 19,5%. У червні 2021 року його вартість становила до 29,65 гривень.
- Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 23,80 гривень за кілограм.
- Хліб житній та житньо-пшеничний – до 24,87 гривні за кілограм.
- Батон – до 16,33 гривні за пів кілограма.
Інші продукти
- Макарони з м'яких сортів пшениці подорожчали на 20,7% – до 23,15 гривні.
- Борошно пшеничне – на 21,5%. У червні вартість за кілограм сягала 14,33 гривні.
- Цукор подорожчав суттєво – аж на 73,5%. Вартість за кілограм – 25,92 гривні.
- Соняшникова олія також стала дорожчою аж на 89,3%. Ціна сягнула 64,95 гривні за літр.